Kia EV6 una sportiva doc anche se a batteria

Il nuovo crossover-coupé elettrico nasce sulla piattaforma E-GMP sulla quale è creata anche la Hyundai Ioniq 5: la versione GT a trazione integrale può sviluppare 585 cv e sullo scatto breve può competere con le più blasonate sportive. Ulteriore conferma che i veicoli elettrici sono un vero e proprio cambio di paradigma anche nel settore delle prestazioni pure. La Kia EV6 arriva infatti fino a 260 kmh, una velocità alta in assoluto per un'elettrica. La Kia EV6 vuole abbattere i confini dei segmenti tradizionali e permetterà di sviluppare il pieno potenziale della nuova piattaforma E-GMP. La EV6, con la sua lunghezza di 468 cm, 469 per le versioni GT e GT-line, è di taglia medio-grande. La larghezza è di 188 cm mentre l'altezza di 155 cm.

Il passo di 290 cm è paragonabile a quello di una berlina di grandi dimensioni e denota la presenza di un pianale dedicato che può ospitare, fra gli assali, estese batterie piatte. La Kia EV6 ha un abitacolo flessibile, con molti vani portaoggetti, e un bagagliaio da 520 litri in configurazione cinque posti. Abbassando gli schienali dei sedili posteriori si arriva a un volume di circa 1.300 litri. La nuova Kia ha anche un bagagliaio anteriore di 52 litri per i modelli a trazione anteriore e 20 litri per gli integrali.