Kia Ev9, arriva il suv elettrico taglia XL

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Dopo tanti annunci e anticipazioni ma ancora senza fornire tutte le caratteristiche, la Kia svela il suv Ev9. È il suo secondo modello nativo elettrico e comincia a dare corpo a una gamma nella quale entro il 2025 arriveranno altri cinque modelli a emissioni zero.

Kia Ev9, boxy car di taglia XL

Il nuovo suv che sarà ufficialmente presentato a fine mese e commercializzato verso la fine dell’anno, si presenta con una corporatura robusta dovuta dalla lunghezza di poco inferiore ai 5 metri come fa presumere quella della concept car che ne ha anticipato la gestazione e una silhouette squadrata di stampo quasi militaresco determinata dalle superfici tese, dall’andamento verticale del frontale e della coda e nella quale risaltano nuove interpretazioni del family style della Kia. In particolare, le ulteriori evoluzioni del disegno della mascherina e dall’andamento della firma luminosa, che integra gruppi ottici verticali affiancati da rastremate luci diurne.

Loading...

Kia Ev9, abitacolo spazioso, tecnologico e configurabile come quello della monovolume

Il packaging avvolge un abitacolo molto spazioso con tre file di sedili e configurabile a sei o a sette posti grazie al passo lungo e al pavimento piatto, portato in dote dal layout del pianale che ospita tra gli assali il pacco di batterie agli ioni di litio. L’ambiente configurabile a sei o a sette posti è personalizzato dallo stile minimalista dell’arredamento, dalla plancia poco invasiva che si sviluppa linearmente sormontata dal widescreen rivolto verso il guidatore formato dai display da 12,3” della strumentazione configurabile e del sistema d’infotainment che, assieme a uno schermo a segmenti da 5”, limita all’essenziale la presenza di tasti fisici. Inoltre, i passeggeri della prima e della seconda fila possono reclinare contemporaneamente i propri schienali per rilassarsi e riposare mentre l’Ev9 è in carica. In più, le poltrone della seconda fila possono essere ruotate di 180° gin modo da favorire l’interazione con i passeggeri della terza fila, proprio come premettevano in passato tante monovolume o i minivan derivati dai veicoli commerciali così da creare un’ambiente conviviale.

Kia Ev9, le foto del suv elettrico Photogallery7 foto Visualizza

Kia Ev9, basi solide e anche con la guida semi-assistita di livello 3

Sotto la linea squadrata l’Ev9 cela lo stato dell’arte delle tecnologie destinate alle vetture full-electric sviluppate dal gruppo Hundai-Kia. In particolare, la piattaforma modulare E-Gmp concepita per sostenere modelli di diverse tipologie e dimensioni, la rete elettrica a 800V che consente la rapida ricarica della batteria da colonnine superfast e la funzione Vehicle to Load, alias V2L, che permette alla vettura di erogare più di 3,5 kW di energia a device esterni. Inoltre, come annunciato in passato, l’Ev9 introdurrà in casa Kia la guida semi-assistita di livello 3.

Kia Ev9, nuovo tassello della roadmap Plan S

La strategia Plan S della Kia è piena zeppa di modelli full-electric di ogni taglia e prezzo, che arriveranno in rapida successione nei prossimi quattro anni e che porteranno al debutto novità che alzeranno continuamente i parametri della guida semi-assistita e della connettività. Ma non è tutto, perché Plan S mira anche a dare una forte spinta anche alla transizione del business della Kia, che si orienterà sempre più verso la fornitura di servizi per la mobilità elettrica. In particolare, con formule di e-mobility su misura e quindi basate sul concetto di uso e non più di acquisto di un’automobile e con l’estensione del network di ricarica con energia proveniente da fonti rinnovabili. Il tutto condito dalla meta della carbon-neutrality fissata per il 2045, che il brand intende raggiungere con la trasformazione dei processi produttivi, l’impiego di materiali sostenibili e il programma second-life per le batterie.