Kia EV9, debutta il maxi suv elettrico sette posti e fino a 540 km di autonomia: ecco come è fatto

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Elettrico e sette posti. Abbiamo visto EV9 in anteprima a Francoforte, sede del design Kia, il nuovo maxi suv del marchio sud-coreano. Dimensioni importanti e uno stile deciso e molto quadrato abbinato a due scelte di trazione: due o quattro ruote motrici con potenze rispettivamente di 150 kW (203 cv) e 282,6 kW (384 cv).

Pianale e dimensioni

La nuova Kia EV9 è costruita sul pianale E-Gmp, lo stesso utilizzato come base per la EV6. Entrambi i modelli (EV9 ed EV6) sono stati studiati e sviluppati per essere elettrici quindi sin dalla piattaforma i tecnici hanno individuato le migliori soluzioni per ciascun veicolo. Le dimensioni di EV9 sono importanti: il suv è lungo 5.010 mm, largo 1.980 mm e alto 1.755 mm. Anche il passo è piuttosto lungo per posizionare tre file di sedili e si attesta di 3.100 mm.

Loading...

A prima vista EV9 stupisce per la scelta degli specchietti retrovisori che sono digitali (optional) come sono già stati visti su Lexus ES300h L, Audi e-tron e la piccola giapponese Honda-e. Stile elegante e coerente con il Dna del brand

A prima vista si capisce subito che si tratta di una vettura firmata Kia. Infatti, dalla rivoluzione stilistica a d'immagine del brand del 2021 tutte le vetture del marchio hanno uno stile condiviso, dalle più piccole alle più grandi della gamma.

Kia EV9, le foto del modello di serie Photogallery31 foto Visualizza

E la nuova Kia EV9 non fa eccezione. L'anteriore è imponente e trasferisce solidità al veicolo. La mascherina è chiusa (tipico delle vetture elettriche che non hanno bisogno del passaggio dell'aria per il raffreddamento del radiatore) ma a risaltare sono anche i fari che hanno una forma verticale che viene ripresa anche nel posteriore, dove è molto marcato il richiamo a modelli di altri brand, come Volvo XC-60. Nonostante lo stile quadrato, i tecnici Kia sono riusciti ad ottenere un coefficiente aerodinamico davvero basso: solo 0,28. Questo è importante in quanto influisce sull'autonomia del veicolo.