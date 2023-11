Kia EV9, lusso e alta tecnologia nella ricetta coreana a ioni di litio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un maxi suv elettrico dai contenuti premium e dallo spazio adatto a famiglie numerose. Di chi stiamo parlando? Della Kia EV9, sport utility vehicle a zero emissioni con abitacolo a sei o sette posti. Caratterizzato da dimensioni importanti - è lungo 5.010 mm, largo 1.980 mm, alto 1.755 mm e con un passo di 3.100 mm – il suv coreano non passerà inosservato. Il motivo è legato ad un design decisamente personale, che ritroveremo sui futuri modelli Kia a partire dal suv EV5 atteso nel 2025.

Prima di raccontarvi le impressioni di guida raccolte durante il test drive in Corea del Sud, un breve riassunto sulle principali caratteristiche. Due le motorizzazioni disponibili: a trazione posteriore con motore da 150 kW (203 cv) e 350 Nm di coppia massima o trazione integrale bimotore da 282,6 kW (385 cv) e 600 Nm di coppia (700 Nm con boost attivato). Entrambe le versioni sono alimentate con un sistema a 800 Volt, da una batteria a ioni di litio da 99,8 kWh, in grado di garantire un’autonomia Wltp di 541 km per la due ruote motrici e 497 km per la 4x4 protagonista della nostra prova.

Per quanto riguarda la ricarica, la EV9 arriva fino a 350 kW in corrente continua che si traducono in 239 km in 15 minuti o dal 10 all’80% in 25 minuti. Inoltre, è presente la funzione V2L (Vehicle-to-Load) che trasforma l’auto in un “power bank” per caricare varie attrezzature con una potenza massima di 3,68 kW. Ora però è arrivato il momento di entrare in auto e scoprire come va, tra il traffico coreano e un percorso misto/collinare nelle vicinanze di Seoul.

Appena saliti a bordo si nota l’attenzione alla qualità percepita, con materiali dalle chiare intenzioni premium. Tre gli schermi in plancia: il cruscotto digitale da 12,3 pollici, un piccolo display da 5,3 pollici e il touchscreen da 12,3” al centro da dove gestire l’infotainment. Tantissimo lo spazio a disposizione, grazie al fondo piatto e al lungo elenco di vani portaoggetti. La seconda fila è composta da due sedili indipendenti che possono ruotare di 180 gradi per formare un piccolo salotto. Mentre la terza fila è composta da un divanetto da 2 o 3 posti. Generosa la capacità di carico, con ben 828 litri in conformazione 5 posti o 333 litri a sette.

Una volta partiti si apprezza la corretta posizione di guida, la grande luminosità e visibilità a bordo ma soprattutto l’assorbimento alle asperità, come confermato dal test improvvisato sulle decine e decine di rallentatori trovati lungo il tragitto. Partendo dal presupposto che siamo al volante di un suv lungo 5 metri e con un peso superiore alle 2,5 tonnellate, la EV9 si mostra più agile rispetto alle aspettative. Selezionando la modalità Sport, i 385 cavalli regalano una guida “quasi” sportiva. Promossa a pieni voti anche la dotazione Adas, in grado di arrivare al terzo livello di guida autonoma dove permesso. Prezzo? Si parte da 76.450 euro per il modello a trazione posteriore in allestimento Earth Launch Edition e si raggiungono gli 82.650 euro della GT Line Launch Edition Awd 6 posti.