Kia EV9, il mega suv a batteria a sei o a sette posti

La Kia EV9 un maxi suv elettrico a sei o sette posti. Lungo 501 cm, largo quasi 200 e alto 175, con un passo di 310 cm sulle nostre strade trafficate non passerà certo inosservato. Disponibile a 76.450 euro nella versione a trazione posteriore da 204 cv con un’autonomia di 541 km nel livello base Earth e arriva agli 81.650 euro della 4x4 da 384 cv con autonomia di 497 km nella più completa GT Line. La Kia EV9 segna un netto passo in avanti in una direzione finora esplorata dal brand creano con una certa cautela, ovvero quella del lusso. Si tratta infatti di un’auto realizzata con cura e con dei materiali, dalla pelle che riveste i sedili alle tante parti in bioplastica che danno una sensazione di robustezza e qualità. Ci sono molte novità anche sul fronte della tecnologia. Può, per esempio, essere equipaggiata con gli specchietti elettrovisori digitali al posto dei tradizionali incluso il retrovisore interno, oppure essere parcheggiata da remoto anche senza chiave, tramite un’app per il telefonino. Non manca, infine, la possibilità di acquistare una serie di software in grado, tramite aggiornamenti Over-the-air, di potenziare alcune funzioni dell’auto. Un esempio? Facendo la spesa nell’app store di Kia, si può aumentare la coppia fornita dal motore anteriore della versione a trazione integrale da 250 a 350 Nm, ottenendo un tempo di 5,3 anziché 6 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h. Insomma di tutto e anche di più per un brand che a partire dall’EV9 punterà sempre al top di gamma.



