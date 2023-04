Kia EV9 prodotta negli Usa West Point, in Georgia

Kia ha fatto debuttare in pubblico il mega suv EV6 che sarà in vendita negli Usa nel 2024. La scelta di privilegiare il Nord America si spiega con l'annuncio al Salone che la EV9 sarà prodotta negli Stati Uniti a West Point, in Georgia. Il suv Kia offrirà due scelte di batteria negli Stati Uniti. Lo standard da 76,1 chilowattora con un motore da 160 chilowattora di 215 cv a trazione posteriore. C'è poi l'opzione di una batteria da 99,8 kWh in configurazione a motore singolo o doppio, con sigle rispettivamente EV9 RWD Long Range o EV9 AWD

5/15 7/15 Menu