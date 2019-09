Kia Nevermind: rata unica per assicurazione, canone e tutela vettura di Danilo Loda

1' di lettura

In occasione del “porte aperte” previsto per il 21 e 22 settembre per scoprire la nuova Kia Xceed, la casa automobilistica coreana lancia un nuovo programma di acquisto “senza pensieri” chiamato Nevermind. In pratica con una rata mensile che include il canone di acquisto dell'auto si ottiene una serie di benefici, tra cui RC Auto, infortuni conducente, tutela legale, protezione penumatici, piano di manutenzione dell'auto e assicurazione Keep Invoincing che prevede, in caso di furto, il rimborso delle spese manutentive effettuate nei service Kia ufficiali nei 12 mesi precedenti. Ad esempio chi dovesse acquistare una Kia Xceed 1.0 T-GDi

120 CV in allestimento Urban che parte da un prezzo di 22.750 euro, tra sconti e permuta dell'usato avrebbe da finanziare una cifra di 18.500 euro. Pensando a un piano di finanziamento pari a 36 mesi si otterrebbe una rata mensile di 295 che comprende tutti i pacchetti sopra menzionati.