Kia Niro con 5.516 unità

Un crossover medio-piccolo, proposto in due versioni ibride ricaricabile dall'esterno oppure no e due elettriche. Le ibride hanno un 1.6 a iniezione diretta di benzina da 105 cv abbinato a un motore elettrico con 43,5 cv, 60,5 per la Plug-in subito prima del cambio robotizzato a doppia frizione. Le batterie, poste sotto il divano, hanno una capacità di 1,56 kWh per le versioni normali e si ricaricano nei rallentamenti, sfruttando l'inerzia della vettura. Quelle della Plug-in, invece, sono ben più capienti, 8,9 kWh e per rigenerarle occorre collegarsi alla rete elettrica: in compenso Kia promette un'autonomia di 49 km senza usare un goccio di benzina. I due motori lavorano con la potenza complessiva che è di 141 cv. Le elettriche hanno 136 cv con 289 km di autonomia e 204 cv con batteria da 64 kWh per 455 km con un pieno.

