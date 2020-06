Kia Niro, crossover ibrido anche plug-in

Entrambe si sono rinnovate di recente confermando, però, il 1.600 cc GDi a benzina abbinato a una batteria da 1,56 kWh per la Hybrid e da 8,9 kWh per la Plug-in che, fra l'altro può percorrere in città fino a 65 km a zero emissioni. Dietro al volante delle due ibride debuttano le leve della trasmissione automatica doppia frizione a sei rapporti, mentre il comando del freno di stazionamento è elettronico. Le Niro Hybrid offrono l'infotainment Uvo Connect con touch screen fino a 10,25” e sim integrata per accedere grazie alla rete a diversi servizi online. Prezzi da 26.000 l'hybrid e 36.000 la plug-in