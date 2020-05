Kia Niro ibrida Phev

La Kia Niro 1.6 Gdi Phev Dct Plug-in abbina la carrozzeria da crossover di medie dimensioni (436 cm di lunghezza) alla motorizzazione plug-in hybrid. Sotto il cofano batte la motorizzazione 1.6 a benzina abbinato a un'unità elettrica, per una totale di 141 cavalli di potenza, a cui si aggiunge una batteria agli ioni di litio 8,9 kWh. L'autonomia in full electric arriva a 58 chilometri, mentre i tempi di ricarica vanno dalle 7 ore utilizzando la presa domestica e si riducono a circa tre utilizzando le colonnine. Con il restyling è arrivato il nuovo sistema d'infotainment Uvo Connect con display touch fino a 10.25 pollici e sistema Kia Live con Sim card dedicata che rende l'auto connessa e aggiornata in tempo reale. La guida autonoma arriva al secondo livello e non manca il Lane Following Assist con mantenimento della carreggiata attivo da a 0 a 180 km/h.

Per saperne di più consulta i nostri listini:

Listino prezzi