Kia “Opposites United”: la mostra alla Design Week di Milano

Kia condivide la sua filosofia di design “Opposites United”, alla Milano Design Week 2023. Dal 17 al 23 aprile, al Museo della Permanente. La mostra illustra il corso del design del brand, attraverso una serie di installazioni artistiche che esaltano il potere dei contrasti e la ricerca di sinergie tra opposti.

L'allestimento artistico, “Opposites United”, celebra il pensiero ispiratore del design di Kia, che trae origine dai contrasti presenti in natura e nella società. La mostra si sviluppa in sette sale espositive dove installazioni immersive di media art, per mezzo di video, suoni e sculture, conducono i visitatori in un‘esperienza multisensoriale alla scoperta della concezione del design di Kia, proiettata verso una nuova era di mobilità sostenibile.

L'installazione artistica, presentata in anteprima alla Biennale del Design del 2021 di Gwangju, in Corea, ha riscosso un notevole successo di critica ed è strutturata anche con uno spazio per talk, conferenze e presentazioni. Nella settimana milanese, i massimi dirigenti del team di design del brand tra cui Karim Habib, Vice President e Head of Kia Global Design Center, Teckkoun Kim, Head of Kia Next Design Group, Jochen Paesen, Head of Kia Next Design Interior Group e Gregory Guillaume, Head of Kia Europe Design Center, si alterneranno nella presentazione di “Opposites United” e nei dibattiti con il pubblico sulla visione del brand riguardo al design.