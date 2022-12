Kia Picanto - auto compatte economiche

La Kia Picanto non manca tra i modelli compatti economici, grazie ad un prezzo di listino a partire da 12.350 euro. La tipica griglia “tiger nose” è stata aggiornata e presenta una cornice cromata che si estende nella parte più bassa dei fanali, anch'essi riprogettati, e conferisce all’auto un aspetto più importante e più solidamente piantato a terra. Picanto offre agli acquirenti maggiori possibilità di personalizzazione con una scelta tra 10 vivaci tinte pensate per far risaltare le forme. Sono inoltre disponibili nuovi cerchi in lega per rafforzarne il carattere sportivo. Picanto dispone di un “floating” touchscreen da 8 pollici e presenta inoltre una connessione multipla Bluetooth che permette di accoppiare fino a due dispositivi mobili contemporaneamente, uno per l’uso del telefono vivavoce e dei media; l’altro solo per uso multimediale. Il sistema è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. A seconda delle specifiche di allestimento, la gamma Adas di Picanto include il sistema di assistenza alla frenata d’emergenza con rilevamento di pedoni, ciclisti e veicoli, Lane Keeping Assist, Driver Attention Warning e Lane Following Assist. Nel dettaglio la versione selezionata è la Kia Picanto 1.0 Dpi Urban, lunga 360 cm, larga 160 cm, alta 149 cm con un bagagliaio da 255 a 1.010 litri. Nella versione 1.0 Dpi Urban costa 12.950 euro con motore a benzina di 998 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 49 kW/67 cavalli ed una coppia massima di 96 Nm a 3.750 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 35 litri. Le emissioni di anidride carbonica sono di 104 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 14,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 161 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 978 chilogrammi.

