Kia Picanto 1.0 Active

Le nuove linee stilistiche di Picanto sono in linea con gli ultimi dettami stilistici del brand, su tutti la rinnovata calandra “tiger nose” a sviluppo orizzontale. Le dotazioni tecnologiche, tra cui spicca il sistema di frenata autonoma di emergenza, sono da segmento superiore. Gli interni appaiono molto curati sia dal punto di vista ergonomico che di qualità. Ampia la gamma di abbinamenti cromatici sia per l'esterno (sono 11 le colorazioni disponibili), sia per gli interni di questa cittadina che include tutte le doti della attuale produzione Kia, compresa la garanzia di 7 anni. Del dettaglio la Kia Picanto 1.0 Active è una Piccola 5 porte 5 posti della Kia lunga 359 cm, larga 159 cm, alta 148 cm con un bagagliaio da 255 a 1.010 litri. Nella versione 1.0 Active costa 11.750 € con motore a benzina di 998 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 49 kW/66 CV ed una coppia massima di 95 Nm a 3.500 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 35 litri. Le emissioni di CO2 sono di 101 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 14,3 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 161 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 860 kg.

