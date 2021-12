Kia Picanto 1.0 EcoGpl

La famiglia della più piccola delle Kia è quasi suddivisa a metà fra versioni a benzina e bi-fuel Gpl. Infatti, sono ben sette le versioni “gasate”, tutte spinte da un motore a tre cilindri da 1 litro con 65 cavalli e 88 Nm di coppia consono a un citycar pura come la Picanto. Le percorrenze medie sono nell'ordine dei 13 chilometri con un litro. In questo schieramento rientra anche la possibilità di optare per varianti con il cambio robotizzato a cinque marce che leva il pensiero di avere a che fare con la frizione nel traffico cittadino. Queste ultime sono proposte in tre allestimenti, l'Urban e lo Style oltre che l'X-Line, mentre nel caso di quelle con cambio meccanico si può optare anche per il Gt-Line. I prezzi partono da 14.500 euro.

