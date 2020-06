Kia Picanto ecco le prime immagini ufficiali del restyling Il modello più compatto del brand coreano sarà in vendita entro la fine dell'anno in una versione ristilizzata a cui va aggiunta anche la disponibilità dell'infotaiment Uvo Connect. Ancora da definire sia i motori che i prezzi. di Corrado Canali

2' di lettura

Dopo la Rio anche la Picanto si rinnova. Kia la svela con le prime immagini in vista del lancio previsto a fine 2020. A non passare inosservati sono i paraurti ridisegnati e i fari che al loro interno prevedono 4 elementi a Led che circondano il faro principale. La mascherina che ha un aspetto molto più massiccio ha determinato lo spostamento della targa verso il basso, garantendo alla Picanto 2020 un aspetto più sportivo. Rinnovato anche il fascione, dove sono stati ristilizzati oltre che ridotti nelle dimensioni i catarifrangenti. I due terminali di scarico cromati particolarmente intrigranti, infine, sono integrati all'interno del diffusore, una soluzione davvero unica.



All'interno il sistema di infotaiment è Uvo Connect, il più evoluto di Kia

E veniano agli interni della nuova Kia Picanto che beneficiano di finiture in grado di richiamare il colore della carrozzeria e di un rinnovato sistema multimediale Uvo Conncet con uno schermo a sbalzo da 8 pollici. Inedita la strumentazione che ora è di tipo digitale oltre più visibile su uno schermo di 4,2 pollici. Prevista, inoltre, la connessione multipla Bluetooth che consente di abbinare fino a due dispositivi mobili, uno per il telefono vivavoce, l'altro per uso multimediale. Sempre in tema di fruibilità a bordo va, infine, detto che saranno disponibili di serie anche i due sistemi Apple CarPlay e Android Auto.



Fra i nuovi motori di sicuro ci dovrebbe essere il mille a benzina da 75 cv

La Picanto ristilizzata potrà poi contare su un completo pacchetto di sistemi di assistenza alla guida tra cui la frenata di emergenza, il monitoraggio dell'angolo cieco e il sistema di mantenimento della corsia. La Picanto aggiornato sarà inoltre dotato di sette airbag, incluso quello per le ginocchia del conducente. Presenterà, poi, degli attacchi di serie per seggiolini ISOFIX e punti di ancoraggio. Tra i motori disponibili per la rinnovata Picanto, è certa per ora soltanto la presenza del 3 cilindri di 1.000 cc da 75 cv e 95 Nm di coppia.



Da definire in vista del lancio sia le specifiche tecniche che i prezzi

La nuova Kia Picanto oltre ad un'offerta sempre più ampia di nuove tecnologie di sicurezza, ma anche telematiche a bordo che spesso sono riservate a modelli molto più costosi, proporrà una gamma di motorizzazioni aggiornate e in grado di garantire sia dei consumi che delle emissioni minori. Non è da escludere che possa prevedere anche l'upgrade a 48 valvole già offerto dalla Rio. La versione aggiornata della Picanto verrà proposta anche con la stessa garanzia di 7 anni o 100.000 chilometri di serie su tutti i modelli Kia. Ancora da definire, invece, le specifiche dei motori e degli allestimenti oltre ai prezzi in vista del lancio.