Kia Picanto, le foto della nuova serie

La nuova identità di brand ha contagiato anche la citycar Picanto che resta con motorizzazione benzina. Dopo quasi 20 anni dalla prima generazione e oltre un milione di unità vendute, Picanto rilancia la sfida nel segmento delle cittadine con un equipaggiamento da far invidia a modelli di segmenti superiori.

Nuova sfida nel segmento delle citycar

Ricco di controversie, ma anche di opportunità. Il segmento A, tanto amato in passato, sta diventando terra di nessuno in quanto poco remunerativo. Però, i pochi costruttori che continuano a presidiarlo, stanno raccogliendo buoni risultati, come dimostrato da Fiat Panda che da oltre undici anni continua ad essere l'auto più venduta in Italia. Quindi, ça va sans dire, sebbene non ci sia un elevato guadagno, i volumi possono compensare. È questo il motivo per cui Kia, marchio del gruppo Hyundai, ha deciso da un lato di rinnovare la sfida con Picanto che, oltre tutto, viene aggiornata attingendo dalle tecnologie già presenti in casa. Dall'altro, prosegue la strada della transizione elettrica i cui programmi a medio e lungo termine prevedono fino a 15 modelli elettrici (Bev) entro il 2027. Con un obiettivo di vendita annuale per il 2030 di 4,3 milioni di unità, di cui 2,38 milioni rappresentate dai veicoli elettrificati.

Come cambia esteticamente Picanto

L'aggiornamento di Picanto ripropone i dettami stilistici della nuova era Kia, l'Opposites United, che rendono l'auto più sportiva e robusta. Le dimensioni sono uguali alla precedente e in linea con le (poche) auto del segmento delle utilitarie: lunga 3.595 mm, larga 1.595 mm e con un passo di 2.400 mm, quest'ultimo è piuttosto lungo per migliorare la stabilità su tutti i tipi di strada. Infine, la capacità del bagagliaio è di 255 litri che, abbassando lo schienale del divanetto posteriore raggiunge i 1.010 litri. Per enfatizzare la presenza su strada della piccola della casa sud-coreana, i cerchi sono disponibili standard da 14 e 15 pollici e, a richiesta, fino a 16 pollici.

Opposites United: i tratti inconfondibili Kia

A prima vista, si capisce subito che si tratta di un'auto del marchio Kia: il tiger nose della griglia è inconfondibile e colpisce per essere quasi piena, ovvero senza le prese d'aria atte al raffreddamento del radiatore. Ai lati della griglia sono presenti i fari a Led che sottolineano tecnologia e modernità della vettura. Mentre al posteriore non sono notevoli le differenze rispetto alla precedente, l'unico elemento di rottura con il passato è il collegamento orizzontale tra le luci, in linea con lo stile ormai adottato sui modelli della gamma Kia nonché da numerose case automobilistiche.Infine, per esaltare le linee di carrozzeria, sono stati scelti nove colori di carrozzeria: cinque classici e quattro inediti.

Interni moderni e tecnologici

Negli interni i sedili (base) sono in tessuto nero e le finiture opzionali includono una nuova gamma di pacchetti di colori: Glossy Black, Adventurous Green e Rich Brown; entrambi gli stili sono ispirati alla natura.Inoltre, nell'abitacolo si respira aria di modernità: il conducente può contare su un cruscotto digitale da 4,2 pollici e un touchscreen al centro della plancia da 8 pollici. Il sistema include sia il protocollo Apple Car Play che Android Auto. A cui si aggiunge il Kia Connect e un nuovo servizio di navigazione online, entrambi con aggiornamenti Ota (Over-the-air).