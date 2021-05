Kia Picanto Gpl

Le nuove linee stilistiche di Picanto sono in linea con gli ultimi dettami stilistici del brand. La tipica griglia “tiger nose” è stata aggiornata e presenta una cornice cromata che si estende nella parte più bassa dei fanali, anch'essi riprogettati, e conferisce all’auto un aspetto più importante e più solidamente piantato a terra. Picanto offre agli acquirenti maggiori possibilità di personalizzazione con una scelta tra 10 vivaci tinte pensate per far risaltare le forme. Sono inoltre disponibili nuovi cerchi in lega per rafforzarne il carattere sportivo. Picanto dispone di un “floating” touchscreen da 8” e presenta inoltre una connessione multipla Bluetooth che permette di accoppiare fino a due dispositivi mobili contemporaneamente, uno per l’uso del telefono vivavoce e dei media; l’altro solo per uso multimediale. Il sistema è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. A seconda delle specifiche di allestimento, la gamma Adas di Picanto include il sistema di assistenza alla frenata d’emergenza con rilevamento di pedoni, ciclisti e veicoli, Lane Keeping Assist, Driver Attention Warning e Lane Following Assist.



Per saperne di più clicca sul listino



