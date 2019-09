Kia potrebbe lanciare una versione elettrica della Picanto in Europa

2' di lettura

Kia potrebbe presto lanciare una versione elettrica della Picanto in Europa se riuscisse a trovare il modo di ridurre i costi per rendere l'auto accessibile.

«Una Picanto alimentata a batteria sarà una grande sfida. Ma prima o poi, dovremo farlo» ha dichiarato Emilio Herrera il responsabile di Kia Motor Europe. Herrera ha inoltre dichiarato: «Una delle cose più difficili è rendere redditizi i veicoli elettrici. E più è piccola l'auto, più è complicato». Nonostante ciò Herrera ha detto che Kia sta esaminando la possibilità della Picanto elettrica. Anche se non c'è ancora nulla di confermato, Herrera ha assicurato che il progetto è in valutazione ma non ha dato un'idea dei tempi per l'eventuale decisione.

«Il prezzo dell'attuale Picanto con motore a benzina parte da 10.290 euro in Germania ma scende a 10.000 euro grazie agli sconti. Una versione completamente accessoriata si può vendere per oltre 17.000 euro. Una Picanto EV potrebbe costare attualmente intorno ai 20.000 euro» ha detto Herrera. Il quale ha aggiunto che Kia dovrebbe ridurre i costi di produzione dell'eventuale Picanto EV per poterla proporre in un range di prezzo da 16.000 a 17.000 euro. Herrera ha dichiarato anche che le case automobilistiche non dovrebbero contare sugli incentivi governativi per aumentare le vendite di EV e ridurre le differenze di prezzo tra motori a combustione interna e a batteria. «Tra cinque anni quegli incentivi potrebbero sparire perché così tanti veicoli elettrici saranno sulla strada che sarà troppo costoso per i governi offrire sussidi» ha detto.

Kia potrebbe provare a cercare sinergie con Hyundai qualora decidesse di produrre anche una versione elettrica della sua minicar i10 ha affermato Herrera. «Le auto mini e piccole sono importanti in Europa. In paesi come l'Italia rappresentano il 50% del mercato quindi penso che dovremmo avere una minicar elettrica a batteria» ha affermato Herrera. L'obiettivo di Kia è di avere un'auto elettrica in quasi tutti i segmenti principali di mercato. Kia attualmente vende versioni elettriche dei crossover Soul e Niro in Europa; quest'anno conta di venderne circa 20.000 unità e prevede di raddoppiare tale cifra nel 2020.