Kia punta sull'e-commerce: ora vende ricambi originale e merchandiser su eBay e Amazon

1' di lettura

Kia approda su due dei più importanti siti di e-commerce vendendo ricambi originali, merchandiser e accessori. I due giganti della vendita online scelti dal brand coreano sono eBay e Amazon, su cui sono stati aperti due negozi “virtuali” da cui possessori di auto Kia o semplici appassionati potranno fare acquisti senza uscire di casa. Per quanto riguarda i ricambi, l’e-shop viene gestito dalla Rete di Concessionari Ufficiali Kia, mentre per gli accessori e il merchandiser la responsabilità è affidata alla filiale italiana di Kia. Oltre all'Italia, i due negozi virtuali sono presenti sui rispettivi siti anche in Germania.

