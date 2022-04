Kia rilancia con 14 vetture a ioni di litio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una line up di 14 nuovi modelli elettrici entro il 2027 e un obiettivo di vendite di 4milioni di veicoli l’anno entro il 2030. Kia fa sul serio e durante l’investor day 2022, il Ceo e Presidente di Kia Corporation, Ho Sung Song, ha presentato la roadmap 2030 per diventare global sustainable mobility leader.

La visione aziendale si poggia su tre pilastri chiave: People, Planet e Profit. Questa strategia va ad arricchire il Plan S, roadmap presentata due anni fa, che ha permesso al marchio di diventare leader a livello mondiale per i veicoli elettrici (Ev), registrando nel 2021 il fatturato lordo e l’utile operativo più alti. Kia intende e incentivare questo slancio per incrementare il valore.

Partendo dall’obiettivo di vendita globale per il 2022 di 3,15 milioni di unità, Kia intende aumentare la quota di mercato. Il target è di raggiungere 4 milioni di unità nel 2030, con un aumento del 27% rispetto a quanto stabilito per il 2022. Obiettivi che sono resi possibili (o immaginabili) grazie ad una linea di prodotti sempre nuovi e tecnologici: a partire dal 2023, è previsto il lancio di almeno due Bev all’anno per arrivare a una gamma di 14 veicoli elettrici entro il 2027. Rispetto al precedente piano che prevedeva il lancio di 11 modelli entro il 2026, verranno aggiunti due pickup elettrici e un modello a batteria entry-level.

Kia intende consolidare la sua leadership nel mercato dei veicoli elettrici con il lancio di Ev9 previsto per il 2023. Nonostante le dimensioni generose da suv di circa 5 metri, Ev9 vanta un’incredibile accelerazione da 0 a 100 km/h in cinque secondi, un’autonomia di circa 540 km a pieno carico e una capacità di ricarica che permette di ottenere 100 km in sei minuti. Questo modello introdurrà una novità importante: i servizi Ota (Over the Air) e FoD (Feature on Demand) per acquistare specifiche funzioni software. Sarà, inoltre, il primo modello ad essere dotato della nuova tecnologia di guida autonoma. Guardando all’anno in corso, gennaio si è aperto al pubblico con l’inizio delle vendite di nuovo Sportage proposto solo in motorizzazioni elettrificate (mild hybrid diesel e benzina, full hybrid e plug in) ponendosi come punto di riferimento tra i suv di segmento C. Ma nel 2022 il marchio si appresta ad affrontare il mercato proponendo un lancio prodotto per ogni trimestre: chiusa la parentesi Sportage (che si completerà con l'arrivo della versione plug in a maggio), l’estate porterà con sé l’arrivo della nuova Niro, proposta fin da subito in variante ibrida, plug in e totalmente elettrica. Altre novità per il terzo e quarto trimestre saranno l’arrivo del restyling di XCeed e non da meno la variante GT della nativa elettrica Ev6 (modello che ha conquistato il Coty 2022) che esordirà in Italia con una versione da ben 575 cv.