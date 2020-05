Kia rinnova la Rio. Ora è anche mild hybrid

Più sicura anche per i numerosi Adas disponibili

La nuova Rio EcoDynamics + è anche uno dei primi modelli di Kia a presentare la nuova trasmissione manuale intelligente (iMT) del marchio. Invece di un collegamento meccanico, la frizione è controllata esclusivamente elettronicamente. Oltre ai due ibridi EcoDynamics +, la nuova Rio offrirà sempre anche il motore a benzina di 1.200 cc aspirata da 84 cv proposto anche in versione a Gpl da 82 cv. Per quanto riguarda la sicurezza, la nuova Rio offre in più diversi sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), come ad esempio il sistema di assistenza alla prevenzione delle collisioni con in aggiunta anche il riconoscimento oltre che dei veicoli anche dei pedoni e dei ciclisti.