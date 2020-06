Kia Rio, cittadina mildld hybrid in vendita in autunno

La quarta generazione della Kia Rio ha ricevuto importanti aggiornamenti, tra cui modifiche di stile, sicurezza e di hitech a bordo oltre ad offrire il sistema ibrido 48 volt. Proposto come EcoDynamics +, abbina il nuovo motore T-GDi da 1.000 cc da 100 o 120 cv ad iniezione diretta della benzina associato ad un sistema a 48 V che migliora la coppia e prevede la frenata rigenerativa. Grazie al nuovo motore elettrificato la Rio riduce le emissioni di CO2 dall'8,1% al 10,7%. Entrambi i duemotori ibridi sono disponibili con tre diverse modalità di guida che sono rispettivamente indicate come Eco, Sport e Normale