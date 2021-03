Kia Rio Mild Hybrid

La quarta generazione della compatta Kia si presenta con un look esterno più moderno, massima cura nella definizione degli interni e dotazioni di sicurezza e infotainment di categoria superiore. La rinnovata Rio offre nuovi propulsori votati alla massima efficienza energetica, un sistema mild hybrid da 48V abbinato alla motorizzazione benzina e porta al debutto una delle prime applicazioni per Kia del nuovo cambio manuale intelligente iMT con frizione e-clutch ad attivazione elettronica già visto su XCeed. Rio è dotata di un sistema di navigazione touchscreen con schermo da 8" di ultima generazione che include l'innovativo Uvo Connect Phase II, che porta con sé migliorie sia dal punto di vista della connettività che in termini di comfort di bordo e sicurezza.

Rio offre i più avanzati sistemi di assistenza alla guida Adas di Kia come il sistema Forward Collision-Avoidance Assist con riconoscimento di pedoni, veicoli e ciclisti, il Lane Keeping Assist, il Driver Attention Warning e il Blind Spot Detection. A seconda delle specifiche la nuova gamma Adas include anche l’Intelligent Speed Limit Warning, lo Smart Cruise Control e il Lane Follow Assist. Nel dettaglio la Kia Rio 1.0 t-gdi mhev dct gt line è una compatta 5 porte 5 posti della Kia lunga 407 cm, larga 173 cm, alta 145 cm con un bagagliaio da 325 a 1.103 litri. Nella versione 1.0 t-gdi mhev dct gt Line costa 21.750 euro con motore a ibrida benzina di 998 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 88 kW/120 cv ed una coppia massima di 200 Nm a 2.000 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 45 litri. Le emissioni di co2 sono di 106 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 10,3 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 190 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme Ue) è di 1.230 kg.

