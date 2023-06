Kia rivede gli obiettivi: 15 nuove auto elettriche entro il 2027

L’aggiornamento in positivo delle stime di vendita si basa sulla fiducia di Kia nei suoi prodotti: EV6 ha vinto il premio “2022 European Car of the Year” e il “2023 North American Utility Vehicle of the Year.” Si alza l’asticella anche per i veicoli elettrici entro il 2027: dai 14 annunciati lo scorso anno si passa a una line up di 15 modelli, compreso il maxi suv elettrico EV9, appena presentato.

Produzione locale: potenziamento degli stabilimenti

Per rispondere alle richieste di veicoli elettrici in forte crescita in tutto il mondo, Kia si è strutturata per produrre localmente modelli strategici per ciascun mercato.

In Europa, ad esempio, prevede di produrre veicoli a ioni di litio di piccole e medie dimensioni, in quanto tipologie più richieste in questa regione del mondo. Invece, negli Stati Uniti a partire dal 2024 introdurrà modelli chiave di veicoli elettrici, in linea con l'attuazione dell'Inflation Reduction Act (IRA).

Per il mercato cinese Kia ha in programma modelli elettrici di piccole e medie dimensioni, incluso EV5 presentato di recente, come anche per l’India dove, a partire dal 2025, verrà avviata la produzione di modelli a trazione 100% elettrica di piccole dimensioni, progettati per il mercato locale e per altri mercati emergenti.

La Corea fungerà da hub globale per la ricerca, lo sviluppo e la produzione. Nel 2024 verrà dato l’avvio alla costruzione della prima fabbrica dedicata ai veicoli elettrici in Corea. Nello stabilimento di Gwangmyeong verrà avviata la conversione della linea di produzione, con l’inserimento a partire dal prossimo anno di due modelli elettrici.