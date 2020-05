Kia sfida Vw, offrirà 11 modelli elettrici entro il 2025. Arriva una piattaforma inedita per auto alla spina La casa coreana lancia un'offensiva sull'elettrificazione. Il piano strategico Plan S sposta l'attenzione dai modelli termici a quelli elettrificati di Simonluca Pini

Kia crede nell'elettrico e lo dimostra l'elenco di novità attese nei prossimi anni. Entro il 2025 Kia offrirà 11 veicoli elettrici in gamma a livello globale con diverse tipologie di carrozzeria, mentre nel 2021 verrà commercializzato una nuova auto elettrica ad elevata autonomia realizzata su una inedita piattaforma. Ogni nuova linea di modelli Kia lanciata in Europa d'ora in poi offrirà almeno una variante elettrificata, ovvero mild hybrid, ibrido full hybrid, plug-in hybrid o elettrico puro. Si tratta di una paese sfida a Volkswagen e ai suoi piani sulle elettriche che vertono sulla piattaforma Meb.



Piano per l'elettrificazione

All'inizio dell'anno, Kia Motors ha annunciato “Plan S”, il piano strategico a medio-lungo termine volto a raggiungere progressivamente una posizione di leadership nell'industria automotive del futuro, puntando sempre più su elettrificazione, servizi di mobilità, connettività e guida autonoma. Il piano strategico indica le azioni necessarie da compiere per passare da un sistema aziendale incentrato sulla produzione e vendita di veicoli a motore a combustione interna ad un modello aziendale sempre più focalizzato verso i veicoli elettrici e le soluzioni di mobilità alternativa.



Crescita delle auto elettriche

Nel primo trimestre del 2020, le vendite di nuovi veicoli elettrici sono cresciute del 75% rispetto al primo trimestre del 2019 conquistando la ragguardevole cifra di 6.811 unità. Questo significa che le automobili a emissioni zero di Kia hanno rappresentato il 6% delle vendite totali europee dell'azienda durante il primo trimestre del 2020, rispetto al 2,9% registrato nel primo trimestre del 2019.



Kia, 11 auto elettriche entro il 2025

Kia prevede di offrire 11 veicoli elettrici nel 2025 a livello globale, in un'ampia gamma di segmenti con carrozzerie che spaziano tra berline, suv e multispazio. Il primo passo sarà la presentazione in Europa nel 2021 di una di queste vetture che sarà costruita su una piattaforma specificamente progettata per ospitare il meglio dei propulsori e delle tecnologie disponibili. Il nuovo modello elettrico di Kia offrirà una autonomia di oltre 500 chilometri e tempi di ricarica di circa 20 minuti e il design sarà ispirato ai crossover.



Ricarica a 400 e 800 volt

Dopo il primo lancio atteso per il 2021, a partire dall'anno seguente, Kia presenterà al mercato un'intera gamma di veicoli a zero emissioni, con design dedicati e grande attenzione a prestazioni e praticità d'utilizzo. A tal fine Kia offrirà molti dei suoi nuovi veicoli con capacità di ricarica adeguate alle diverse esigenze: si spazierà da unità con potenziale da 400 V a 800 V, consentendo una ricarica rapida o super rapida a seconda delle esigenze e della categoria di appartenenza del modello. Entrambi i sistemi possono essere caricati a casa o in colonnine pubbliche, quelli con ricarica a 800 V possono fare affidamento sulla ricarica rapida ad alta tensione per avere maggiore autonomia in minor tempo. La ricarica a 400 V invece, come già su e-Niro ed e-Soul, consente comunque una ricarica rapida e rimarrà punto di riferimento in termini di versatilità per molti clienti che necessitano di una maggiore flessibilità in termini di ricarica.