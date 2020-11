Kia Sorento Hybrid: ecco com’è, come va e quanto costa il suv elettrificato La Sorento cambia strada e imbocca quella dell'ibrido. La nuova famiglia ha un unico punto di contatto con la precedente: la denominazione di Massimo Mambretti

La quarta generazione della Kia Sorento mantiene fede alla tradizione di famiglia, perché è nuova in ogni sua parte. Tuttavia, questa volta strafà perché, almeno dalle nostre parti, dice addio al gasolio percorrendo solo la via dell'elettrificazione con una versione full-hybrid alla quale si affiancherà, all'inizio del prossimo anno, quella ibrida alla spina. Una scelta perfettamente allineata a quella del brand che, entro il 2025, proporrà oltre che tante auto ibride anche undici nuovi modelli full-electric. Il primo sarà un suv, il cui debutto è previsto alla fine del 2021.

Kia Sorento Hybrid, robusto ma slanciato e funzionale

L'evoluzione formale e sostanziale del più grosso suv della Kia è frutto della nuova architettura N3, definita in modo da ottimizzare l'incontro fra l'elettrificazione, lo stile e la versatilità. La nuova Sorento si presenta, quindi, con una corporatura robusta le cui misure non si allontanano troppo da quelle del modello precedente, in quanto è lungo 4,81 metri, ma con una silhouette più slanciata, determinata sia dalla riformulazione delle proporzioni sia dall'andamento del padiglione e dalla statura leggermente più bassa. Il risultato premia anche l'ampiezza dell'interno, grazie al passo di 2,81 metri, che supera quello della vecchia Sorento di 3,5 centimetri, e alla razionalità dell'arredamento. Così, la Sorento si permette di presentarsi solo con un abitacolo a sette posti. La terza fila di sedili se impiegata, ovviamente riduce la capacità minima della zona da 608 a 179 litri, ma si raggiunge senza troppe contorsioni ed è abbastanza confortevole. La metamorfosi dello stile, che esternamente si basa su linee più tese rispetto al passato, contagia anche quella dell'arredamento, che trasmette l'evoluzione tecnologica della specie con il display configurabile da 12,3” della strumentazione e quello touch e assai reattivo del sistema d'infotainment da 10,25”. I due display non si raccordano realmente, ma l'effetto è quello di avere di fronte un grande widescreen. L'impostazione è piuttosto razionale, pur in presenza di qualche interpretazione ardita, e l'attenzione per i dettagli che rende la presentazione dell'interno gradevole.

Kia Sorento Hybrid, imbarca una gran varietà di tecnologie

La Sorento Nr. 4 parte con un sistema propulsivo full-hybrid che integra un motore turbo di 1,6 litri da 180 cavalli e un'unità elettrica da 60 cavalli, alimentata da una batteria a polimeri di ioni di litio da 1,49 kWh. Il powertrain sviluppa complessivamente 230 cavalli e una coppia di 350 Nm, si interfaccia con un cambio automatico a sei marce e interagisce con la maggiore parte delle versioni vendute in Italia con la trazione integrale, alla quale sono dedicati alcuni settaggi del sistema di configurazione vettura. La nuova famiglia della Sorento offre anche tantissimi sistemi di ausilio alla guida e sicurezza, tra i quali ci sono quello che impedisce l'apertura delle porte posteriori se ravvisa qualche pericolo in avvicinamento e quello che riproduce nella strumentazione la vista a 180° dietro alla vettura quando si aziona un indicatore di direzione, la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, il caricatore wireless per smartphone e il sistema di connettività da remoto Uvo. Inoltre, ci sono tanti utili dispositivi. Per esempio, il sistema che permette al guidatore di regolare la posizione del sedile del passeggero e il ribaltamento elettrico di quelli (scorrevoli) della seconda fila.

Kia Sorento Hybrid, si viaggia sempre in souplesse

Il powertrain della Sorento Hybrid si rivela adeguato alla mole e alla massa (2.000 kg) della nuova interpretazione del suv coreano. In funzione della configurazione, ovvero Eco e Smart piuttosto che Sport, assume temperamenti differenti alternando in maniera più marcata o facendo interagire i due motori, ma sempre privilegiando la linearità di marcia grazie anche alla solerzia del cambio automatico. L'unità elettrica prende il sopravvento in partenza e coadiuva il 1.600 turbo nelle accelerazioni e riprese, ma se la batteria è ben rifornita arriva anche a spingere la Sorento sino a 120 all'ora. E parliamo delle prestazioni della versione a trazione integrale della prova. Raggiunge i 193 all'ora, tocca i 100 all'ora in 9” e promette di percorrere 18,2 chilometro con un litro di benzina, emettendo 129 g/km di CO2. Dopo un tour estremamente vario di un centinaio di chilometri nel quale sono entrate in campo tutte le configurazioni vettura noi abbiamo registrato una percorrenza media di 14 chilometri. La guidabilità è ben assecondata dall'assetto e da una maneggevolezza di buon livello, ma il punto forte della Sorento è il confort davvero elevato. Insomma, come del resto suggerisce anche il fatto che configurata in Sport non è così incisiva come farebbero pensare i 230 cavalli, la Sorento è soprattutto un'ottima compagna per viaggiare in relax.

Kia Sorento Hybrid, versioni e prezzi

La nuova Sorenta è offerta nell'allestimento Business a 44.500 euro a due ruote motrici e a 46.500 euro con la trazione integrale. Quest'ultima è standard sia per la Sorento Style da 50.500 euro sia per la top di gamma Evolution che costa 54.500 euro. Non sono ancora noti i prezzi delle versioni Plug-in, spinte da un sistema da 265 cavalli che promette un'autonomia elettrica di una cinquantina di chilometri.