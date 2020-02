Kia Sorento, il restyling al Salone di Ginevra Sarà in vendita nel secondo semestre di quest'anno la quarta generazione del suv coreano. Il lancio al Salone di Ginevra (5-15 marzo) di Corrado Canali

La nuova Kia Sorento anticipata con due teaser che lasciano intravedere alcuni dettagli inediti dovrebbe ereditare lo stile del modello Tellurite destinato che però è destinato al mercato americano.

Le dimensioni saranno pressoché le stesse rispetto all'attuale generazione, mentre l'abitacolo dovrebbe adottare la configurazione standard a sette posti, mentre il volume del bagagliaio sarà di circa 600 litri di capacità minima.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, l'offerta della nuova Kia Sorento comprenderà, al momento del lancio, soltanto il motore turbodiesel da 2.200 cc CRDi da 200 cv di potenza, abbinato esclusivamente alla trasmissione automatica ad otto rapporti e dotato in aggiunta della tecnologia a propulsione ibrida del tipo “mild hybrid”. Inoltre, sarà disponibili anche nella versione AWD a trazione integrale.

Nel corso del 2021, invece, la nuova Kia Sorento verrà proposta anche nelle varianti “full hybrid” e “plug-i hybrid”. In abbinamento a queste due varianti, potrebbero essere utilizzate le unità a benzina aspirate di 2.000 o 2.500 cc.

Ulteriori dettagli destinati in particolare alle vetture che saranno in vendita sul mercato italiano saranno annunciate dopo l'anteprima della nuova Kia Sorento in occasione del Salone dell'auto di Ginevra in programma dal 5 al 15 marzo.