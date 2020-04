Kia Sorento, tutto quello che c'è da sapere sul nuovo suv a sette posti Oltre ad una evoluzione stilistica, la quarta generazione dell'ammiraglia a ruote altre del brand coreano porta al debutto un'inedita piattaforma condivisa con Hyundai che apre la strada a importanti novità legate all'elettrificazione di Corrado Canali

2' di lettura

Kia ha rinnova la Sorento, il modello al top della gamma a “ruote alte” nell'ambito del piano di elettrificazione condiviso con il partner Hyundai. La linea del suv di Kia è cambiata rispetto al modello che andrà a sostituire nel corso dell'anno. Crescono e di molto sia la personalità che la complessità delle forme, con la griglia frontale più grande a cui si aggiungono i gruppi ottici a Led e le prese d'aria inserite nella parte inferiore. Meno complessa la fiancata che trova nel dettaglio triangolare del montante posteriore un richiamo alla Kia Proceed, mentre in coda i gruppi ottici verticali sono di tipo sdoppiato.

Cambiamenti radicali anche all'interno

Il modello sino ad oggi in vendita cominciava a fare sentire il peso degli anni trascorsi dal lancio nel lontano 2002 anche rispetto ad altri modelli del marchio coreano. Spazio quindi ai display di grandi dimensioni per la strumentazione e per il sistema di infotainment con lo spostamento verso il basso delle bocchette di areazione centrali e l'introduzione di un comando elettronico rotativo per la trasmissione automatica. L'eliminazione di molti comandi fisici, inoltre, va di pari passo con l'arrivo di un pacchetto di servizi connessi e ad un'interfaccia con l'utente di nuova concezione. Di serie verrà offerto l'infotainment UVO Connect nella configurazione da 10,25 pollici che incorpora la navigazione a cui si aggiungerà il quadro strumenti digitale ad alta risoluzione è da 12,3 pollici.

Va poi aggiunto che la piattaforma portata al debutto dalla nuova Sorento offre un passo più lungo di 35 mm per 2,81 metri, ma riduce gli sbalzi contenendo in appena 10 mm l'aumento della lunghezza rispetto alla generazione uscente: nella nuova configurazione, dunque, il nuovo suv di Kia raggiunge i 4,81 metri.



Powertrain di ultima generazione

Una soluzione che garantisce più confort oltre che spazio per i passeggeri posteriori, ma la nuova piattaforma condivisa con Hyundai ha consentito di integrare anche soluzioni elettrificate. Si potrà, infatti, scegliere la Sorento in un'inedita variante ibrida che abbina un motore a benzina di 1.600 cc T-GDI ad un'unità elettrica da 60 cv o 44,2 kW alimentata da una batteria da 1,49 kWh e la potenza di sistema di 230 cv e 350 Nm di coppia. La Casa coreana, infine, ha confermato che la nuova Sorento sarà offerta sia pure in una fase successiva al momento lancio anche in versione plug-in hybrid, quella di tipo ricaricabile.

Da definire i dettagli della plug-in hybrid

Per il momento Kia non ha fornito dettagli sulle specifiche dell'ibrido plug-in previsto per la nuova Sorento, ma probabilmente la vettura avrà lo stesso layout di base del motore ibrido, ma con un pacco di batterie ancora più grande. Si tratta di una soluzione già adottata sia dalla Niro che è disponibile con unità ibride, plug-in oltre che 100% elettriche, ma anche della berlina Optima proposta con un hybrid e un plug-in. In tutti i casi si tratta di una soluzione condivisa con il partner Hyundai. Kia ha da tempo annunciato di voler vendere entro il 2025 un milione di vetture elettrificate sui mercati globali.