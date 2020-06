Kia Sportage

Nuovo design, ma anche tecnologia all'avanguardia, qualità percepita e ottime prestazioni. È Kia Sportage, giunto alla quarta generazione e caratterizzato da linee scolpite e un muscoloso frontale. Il carattere sportivo di Sportage è accentuato sulle nuove versioni GT Line grazie ai fari a Led “ice-cubes” e alle protezioni sottoscocca. All'interno spicca una plancia ancora più raffinata e sempre più orientata al guidatore. La qualità dei materiali è assolutamente premium con largo uso di superfici soft-touch, tessuti e pelli in tinte naturali e una superiore insonorizzazione. Kia Navigation System by TomTom offre ben sette anni di mappe aggiornate e servizi vari, mentre handling e precisione di guida vengono incrementate dal nuovo servosterzo elettrico. Ricca la dotazione in tema di assistenza alla guida che include l'Autonomous Emergency Braking e il Pedestrian Detection.

