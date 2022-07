Grande capacità di carico anche viaggiando in cinque persone per il nuovo Kia Sportage. Sviluppato su una nuova piattaforma, il nuovo Sportage è un concentrato di ingegneria high-tech con un passo ottimale e proporzioni ideali per le specifiche di guida delle strade europee. Questo approccio mirato ha permesso di realizzare un suv ideale per le esigenze degli automobilisti europei, prestando attenzione alla praticità nell'utilizzo quotidiano. La quinta generazione di Sportage è interamente elettrificata, con versioni Mild Hybrid, Hybrid e plug-in Hybrid. Efficienti motori benzina o Diesel, entrambi esclusivamente Mhev, sono affiancati da nuove motorizzazioni ibride o Phev disponibili per la prima volta nella storia di Sportage. Il design ridefinisce i confini dello stile sia per gli interni sia per la linea esterna. La tecnologia all’avanguardia dei sistemi di connettività, gli efficienti propulsori e le più recenti innovazioni in tema di sicurezza passiva e attiva con gli ausili Adas di ultima generazione, migliorano ulteriormente la natura premium del suv. Sviluppato su una nuova architettura, Sportage è stato anche meticolosamente affinato per offrire caratteristiche di guida e maneggevolezza ottimali per le strade europee. Rappresentano una novità assoluta per la gamma Sportage il tetto nero che accentua il carattere sportivo ed il taglio dinamico del montante C. Nel dettaglio la Kia Sportage 1.6 Crdi MHEV Style è lunga 452 cm, larga 186 cm, alta 165 cm con un bagagliaio da 526 a 1.715 litri. Nella versione 1.6 Crdi MHEV Style costa 33.950 euro con motorizzazione ibrida diesel di 1.598 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 100 kW/136 cavalli ed una coppia massima di 280 Nm a 1.500 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 54 litri. Le emissioni di CO2 sono di 139 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 11,4 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 180 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.654 kg.

Per saperne di più clicca sul listino

9/17 11/17 Menu