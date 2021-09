Kia Sportage, debutta la versione europea

3' di lettura

Non era mai successo prima che lo Sportage fosse proposto in versione dedicata al mercato europeo.Del resto, però, il crossover Kia in quasi 20 anni ha venduto 730 mila unità proprio in Europa parte degli oltre 2,5 milioni di unità immatricolazioni a livello globale. La quinta generazione del suv coreano è di fatto è anche il preludio di una nuova era per il brand. Sviluppato su una nuova piattaforma, il nuovo Sportage è un vero e proprio concentrato di ingegneria hitech che ha consentito fra l’altro di offrire un passo ottimale all’interno e proporzioni ideali per le specifiche delle strade europee.



Dimensioni adatte all'impiego anche nei centri urbani



L'approccio mirato alle esigenze degli automobilisti europei prevede anche l'attenzione alla praticità nell'utilizzo quotidiano. La capacità del bagaglio di 500 litri è da primato così come lo spazio dell'abitacolo, aumentato sensibilmente per i passeggeri che occupano la seconda fila. In compenso i progettisti hanno resistito alla tentazione di ingigantire troppo il nuovo modello tanto che la lunghezza dello Sportage è si aumentata in lunghezza, ma di soli 30 mm fino a 4,51 metri e di 10 mm il passo, con 2,68 metri complessivi. In altezza sono stati, infine, aggiunti 10 mm per un complessivo di 1,64 metri



Loading...

Motorizzazioni ibride e termiche a benzina e diesel



I motori con tecnologia ibrida sono anch'essi all’avanguardia e migliorano le prestazioni di Sportage, con una riduzione delle emissioni e consumi. Il full hybrid, ad esempio, aggiunge una potenza massima di sistema di 230 cv. La versione ibrida Plug-in Advanced (PHEV) offrirà 265 cv, garantendo la possibilità di poter viaggiare per circa 60 km in totale trazione elettrica e senza alcuna emissione di CO2. I motori a combustione interna sia benzina il 1.600 cc a 4 cilindri in due step di potenza da 150 o 180 cv entrambi sono previsti nella variante mild hybrid e disponibile anche con trazione integrale sia diesel il 1.600 cc da 115 cv permettono al nuovo Sportage di soddisfare ogni necessità.



All'interno l’hitech è di ultima generazione



Gli interni sono stati accuratamente progettati e offrono tutti i sistemi tecnologici più avanzati con materiali di prima qualità in uno stile moderno. Sulla plancia del nuovo Sportage c'è il display curvo integrato con il touch pad e le prese d’aria dalle forme definite e dal design sportivo. Il touchscreen da 12,3 pollici a cristalli liquidi e il controller integrato sono il centro nevralgico per le esigenze di connettività, funzionalità e utilizzabilità sia per il guidatore sia per il passeggero. Entrambi i sistemi sono stati realizzati per essere facili da usare, intuitivi e morbidi al tatto. L'alloggiamento dedicato alla ricarica degli smartphone dispone di un sistema wireless da 15 W per ricariche ultra rapide.



Numerose innovazioni fra gli Adas di guida



Col nuovo Sportage debuttano in gamma numerose innovazioni tutte volte al miglioramento del confort e della sicurezza di guida. Le sospensioni a controllo elettronico di nuova generazione (ECS) sono state sviluppate per assicurare il miglior comfort con i più elevati livelli di sicurezza grazie al continuo controllo di assorbimento in tempo reale. Il Terrain Mode assicura a Sportage, anche nelle condizioni più impegnative come su fondi innevati, fangosi o sabbiosi, doti di mobilità mai espresse, così da permettere di affrontare qualsiasi percorso.