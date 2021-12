Kia Sportage EcoGpl

Con il best-seller l'alimentazione a Gpl entra nel settore dei suv di taglia media. Lo Sportage, da tantissimo tempo, è offerto in Italia in versione bi-fuel, tanto da essere stato addirittura il primo ruote alte a proporre questo tipo di alimentazione. Sebbene in fase di run out la generazione finora venduta si è difesa più che bene nell'ambito del mondo Gpl, aprendo la strada ad analoghe proposte della prossima serie che sarà venduta dall'inizio del 2022. La nuova generazione che è proposta solo con motori ibridi, in seguito, proporrà anche versioni a Gpl tra le quali ci sarà anche la prima proposta full-hybrid bi-fuel.

