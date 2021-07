Kia Sportage quinta generazione al debutto

1' di lettura

Svelate le prime immagini della quinta generazione del modello a ruote alte Kia Sportage. Il suv coreano si presenta con linee pulite ed essenziali che riprendono lo stile degli ultimi modelli del marchio coreano. E, per la prima volta in un modello Kia, sarà disponibile sia in versione a passo lungo che a passo corto. Gli interni sono ben curati, spaziosi e funzionali e presentano importanti novità hi-tech, con un nuovo schermo curvo integrato che racchiude i più moderni sistemi di tecnologia e connettività.Dal punto di vista della sicurezza, sono stati introdotti nuovi sistemi di assistenza alla guida che ne migliorano le performance. Sotto al cofano verranno montati powertrain di ultima generazione che assicurano consumi ed emissioni ridotti.

Ulteriori novità riguardanti la versione per il mercato europeo sono previste per settembre.

