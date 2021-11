Kia Sportage: al via la produzione al polo di Žilina

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La fabbricazione della quinta generazione di Kia Sportage è ufficialmente iniziata nel moderno stabilimento di Žilina, in Slovacchia. Una lunga serie, quella del suv coreano, che ha esordito come made in Europe nel lontano 2006. In quindici anni sono state prodotte più di due milioni di unità, soddisfacendo numerose delle richieste degli automobilisti europei.

Il suv per il mercato europeo

Per la prima volta nei suoi 30 anni di vita, viene prodotta una versione di Sportage progettata, sviluppata e affinata specificamente per gli automobilisti europei. Realizzato su una nuova architettura, Sportage quinta generazione combina un design distintivo con un interno premium decisamente all’avanguardia caratterizzato da un display curvo che integra i più avanzati progressi di tecnologia e connettività.

La gamma motori prevista ha pochi uguali e decisamente all'avanguardia per migliorare ulteriormente le prestazioni e al contempo ridurre drasticamente le emissioni e i consumi di carburante. Essa prevede efficienti motori a benzina o diesel, entrambi esclusivamente Mild Hybrid (Mhev), sono affiancati da nuove motorizzazioni ibride (Hev) o Plug in Hybrid (Phev), quest'ultima disponibile dal mese di febbraio 2022.

Loading...

L'elettrificazione della gamma: il cuore a Žilina

La tecnologia ricaricabile alla spina (Phev) dà priorità alla guida esclusivamente elettrica per coprire la maggior parte dei trasferimenti giornalieri casa-lavoro e non solo. Questo denota l’avanzata flessibilità e modularità dello stabilimento Kia in Slovacchia, perché tutte le tipologie di elettrificazione (Phev, Hev, Mhev) saranno costruite a Žilina.

Oltre alle versioni di Sportage a trazione anteriore, in Slovacchia verranno prodotte anche le varianti a trazione integrale insieme alla sportiva Gt-Line. Dal sito di produzione europea di Žilina uscirà anche un’altra novità per Sportage: la Gt-Line in doppia cromia, grazie al tetto in tinta nero che enfatizza il profilo sportivo mettendo in evidenza il montante C dal taglio fortemente improntato al dinamismo.

Žilina: centro produttivo Sportage dalla seconda generazione

Lo stabilimento di produzione slovacco è dalla seconda generazione che costruisce il pluripremiato suv Sportage. Dal 2006 in Slovacchia sono stati costruiti circa due milioni di esemplari. La seconda generazione è stata prodotta in 104.500 unità; la terza generazione in 797.500 unità; la quarta, entrata in produzione alla fine del 2015, in oltre un milione. All'inizio del 2021 è stato raggiunto un importante traguardo della produzione europea di Kia iniziata nel 2006 in Slovacchia: è stata superata la soglia dei 4milioni di vetture prodotte.