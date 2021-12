Stonic, il crossover compatto di Kia è contraddistinto da una linea originale, pur mantenendo la riconoscibilità di marca, a partire dalla classica griglia “tiger nose”. Il design mescola linee orizzontali nette con superfici morbide e scolpite che scaturiscono in un look esclusivo che può essere personalizzato a piacimento, anche adottando soluzioni bicolore. La casa coreana prevede infatti 20 differenti combinazioni possibili con 5 diversi colori per il tetto. La gamma di motorizzazioni si articola su soluzioni a benzina e diesel, tutti votati al downsizing per la maggiore efficienza con il minimo peso. A seconda del livello di allestimento, Stonic può disporre di avanzati sistemi di assistenza alla guida come l’Advanced Driver Assistance Systems, l’Autonomous Emergency Braking con funzione di riconoscimento pedoni, il Forward Collision Alert, il Blind Spot Detection con Rear Cross Traffic Alert e il Lane Departure Warning System. Nel dettaglio la Kia Stonic 1.4 Mpi Gpl Style è lunga 414 cm, larga 176 cm, alta 152 cm con un bagagliaio da 332 a 1.155 litri. Nella versione 1.4 Mpi Gpl Style costa 20.250 euro con motore a Gpl di 1.368 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 71 kW/97 cavalli ed una coppia massima di 132 Nm a 3.775 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 45 litri. Le emissioni di CO2 sono di 121 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 12,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 172 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.228 kg.

