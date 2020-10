Kia studia con Rimac un nuovo B-suv

Il futuro crossover elettrico del brand coreano disporrà di una tecnologia di ricarica di nuova generazione. Inoltre, per poter offrire prestazioni di alto profilo, Kia collaborerà con Rimac per lo sviluppo del powertrain. Disporrà poi di un'autonomia fino ad oltre 500 Km e sarà pure caratterizzato da un sistema di ricarica particolarmente rapida grazie anche alla scelta di utilizzare un'architettura a 800 Volt. Dalle colonnine giuste, si potrà fare il pieno di elettroni in 20 minuti. Strategico visto il settore in cui si inserirsi, il B-suv di Kia è uno degli 11 modelli elettrici che i coreani offriranno entro il 2025