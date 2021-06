Kia Sportage 2021, i primi teaser della nuova generazione

2' di lettura

Kia anticipa che il nuovo Sportage sarà diverso da tutti i suoi predecessori e i primi teaser lo confermano. Dopo il debutto globale della nuova versione dell'iconico suv del brand coeano in Corea del Sus in occasione Salone dell'automobili di Seul che è in programma dal 2 all'11 di luglio, Kia svelerà a settembre la versione destinata al mercato europeo a settembre. E' la prima colta da 28 anni di presenza sul mercato di Sportage che il suv potrà disporre di una versione appositamente progettata per il mercato, sempre più strategico per questa tipologia di vetture a ruote alte le più gettonate sul mercato.



Il nuovo stile si ispira a quello dell'elettrica EV6

Lo Sportage 2022 propone lo stesso linguaggio di design Opposites United introdotta dal costruttore coreano con l'elettrica EV6. Nella parte anteriore si nota una griglia nera che è unita da una serie di fari con luci di marcia diurna a Led da design audace soltanto in parte visibili nella prima delle tre immagine proposte come teaser. Viene offerto, poi, offerto uno sguardo alla parte posteriore del nuovo Sportage, completa di fanali a Led ancora più intriganti di quanto visto davanti. È anche visibile una linea di spalla molto più forte dell'attuale e forte e uno spoiler sul tetto.

Interni più hitech e gamma Adas ampliata

Una singola immagine teaser mostra in anteprima anche l’interno della nuova Sportage che include un unico pezzo di schermo curvo che racchiude il quadro strumenti digitale e il display utilizzabile dall’infotainment, del tutto simile a quello della EV6 elettrica. Ambizioso l'obiettivo dei progettisti di Kia con il nuovo Sportage che sintetizzano in concetti come uno stile più avventuroso dell'attuale e in grado di fare un importante passo avanti per passere ad un livello che sarà completamente diverso all’interno del settore dei suv che sono attualmente disponibili sul mercato internazionale.

Disponibile a trazione sia anteriore che integrale

Molto probabilmente il nuovo Sportage sarà offerto nelle due varianti a trazione anteriore o a quattro ruote motrici. Così come dovrebbe disporre di una gamma elettrificata che prevede oltre ai tradizionali motori a benzina e diesel anche la configurazione ibrida leggera da 48 volt. Il sistema, già offerto su alcuni motori dell’attuale gamma, sfrutta l’energia di frenata in fase di rallentamento per ricaricare la piccola batteria oltre a ridurre il carico sul motore termico in fase di accelerazione abbinata al cambio manuale con frizione a controllo elettronico e Start & Stop.

In arrivo le versioni ibride, mild o full e anche plug-in

Il passo successivo verso la gamma ibrida vera e propria sarà un motore a combustione interna di 1.600 cc che si unirà a un'unità elettrica e una potenza combinata di 230 cv e 350 Nm di coppia. L'ibrido garantirà di percorrere brevi distanze in modalità elettrica con le batterie cariche. Lo step successivo sarà il più sofisticato plug-in che offrirà il maggior potenziale della soluzione elettrificata sia pure sempre sulla base dello stesso motore a benzina da 1.600 cc che in questo caso, però, sarà abbinato ad una batteria più potente per un’autonomia in modalità elettrica di circa 50 chilometri.