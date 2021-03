Kia XCeed, bello stile e tanta tecnologia green

Di base ha il 1.600 GDI a benzina aspirato che si abbina almotore elettrico per un totale 141 cv e 265 Nm, mentre le batterie ai polimeri di litio hanno una capacità di 8,9 kWh. L'unica trasmissione disponibile è l'automatica doppia frizione a 6 marce. La XCeed plug-in è in grado di toccare i 100 kmh da fermo in 11 secondi e percorre fino a 60 km in elettrico. Adotta l' infotainment UVO Connect con display da 8 o 10,25 pollici con funzioni legate al powertrain come i punti di ricarica. Prezzi a partire da oltre 37 mila euro.