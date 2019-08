Kia Xceed, ecco come nasce il designer del suv coreano Un video per svelare come nasce kia xceed. la casa coreana ha messo in mostra il dietro le quinte della progettazione stilistica del quarto membro della famiglia Xceed.

Kia ha realizzato un video per svelare il dietro le quinte della genesi del design di XCeed. Dopo aver presentato XCeed a fine giugno, per celebrare l'arrivo del nuovo crossover della famiglia Ceed, la casa coreana si è affidata al racconto dello staff del design center di Francoforte per spiegare l'iter creativo che ha portato alla realizzazione del modello.

Costruita sul pianale K2, lo stesso delle altre sorelle della gamma Ceed, la nuova arrivata è lunga 4.395 mm, larga 1.826 mm, ha un passo invariato rispetto alle altre Ceed (2.650 mm) e una capacità di carico di 426 litri che raggiunge i 1.378 litri abbassando lo schienale divanetto posteriore.

Il design dinamico (e da coupé) è stato sviluppato sotto la direzione di Gregory Guillaume, Vice President of Design Kia Motors Europe. Curioso sapere che durante la progettazione di Proceed i designer si sono resi conto che da quelle linee avrebbe potuto prendere vita una quarta declinazione all'interno della gamma Ceed. Quella declinazione, dopo le opportune rielaborazioni, è diventata XCeed. E il bello è che nel progetto iniziale non si pensava di trasformare Ceed in un crossover racconta. Dinamica e sportiva XCeed ha un carattere proprio che la differenzia nettamente dagli altri membri della famiglia Ceed, senza tradire il family feeling della gamma di appartenenza. Per sottolineare questa unicità, basti pensare che le uniche parti di carrozzeria condivise con il resto della gamma sono i pannelli delle porte anteriori.



L'attuale famiglia Ceed comprende quattro auto diverse che soddisfano ciascuna una specifica gamma di esigenze. Ogni modello rappresenta una declinazione unica e dedicato alle esigenze del mercato. Ideata, sviluppata e prodotta in Europa (per l'Europa), XCeed nasce nello stabilimento di Žilina in Slovacchia, accanto a Ceed hatchback, station wagon e shooting brake. La produzione di XCeed inizia nel mese di agosto mentre le consegne partiranno in tutta Europa nel terzo trimestre del 2019. In Italia XCeed arriverà nella seconda metà di settembre, ma Kia ha attivato una campagna di pre-marketing che durerà tutta l'estate.