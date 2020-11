Kia XCeed, con il Virtual Engine Soud System

Il motore 1.600 cc a benzina e quello elettrico erogano in totale 141 cv, mentre le batterie ai polimeri di litio hanno una capacità di 8,9 kWh. La trasmissione disponibile è quella automatica a doppia frizione e 6 marce. Può percorrere fino a 60 km in modalità elettrica oltre ad essere dotata del Virtual Engine Sound System che emette un suono a 59 decibel quando l'auto si muove in elettrico e alle basse velocità, per avvertire i pedoni. Prezzi a partire da 37.250 euro.