Kia XCeed plug-in hybrid in vendita in estate

A muovere il suv compatto di Kia ma anche la station Sportswagon, entrambe sul mercato in estate a prezzi non ancora definiti, provvede un 1.600 cc a iniezione diretta di benzina da 105 cv, abbinato a un motore elettrico con 60,5 cv e col cambio robotizzato doppia frizione a 6 marce. La potenza complessiva è di 141 cv, per uno 0-100 kmh in 10,8 secondi per la Ceed Sportswagon e di 11,0 secondi per la XCeed. Ad alimentare il motore elettrico sono batterie del tipo ioni-polimero con 8,9 kWh di capacità con una autonomia di 60 km senza usare il motore a benzina.