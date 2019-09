Kia XCeed: la prova su strada del nuovo suv coupé: come va e come è fatto

Sono presenti anche alcuni dettagli di stile che la contraddistinguono, come taglio a fulmine nell'interno vicino alla calandra, la mascherina inferiore con un look più sportivo. Anche il cofano allungato le dona un'immagine più slanciata e sportiva, cosa che viene enfatizzata anche Sono previste dodici varianti cromatiche, tra cui l'esclusiva tonalità Quantum Yellow selezionata come colore di lancio.

Interni: debutta il display da 10,25 pollici e il cluster strumenti digitale

Salendo a bordo si ritrovano subito le caratteristiche e il design già apprezzati sulla gamma Ceed, con la console centrale orientata leggermente verso il guidatore.

I materiali impiegati sono piacevoli alla vista e anche al tatto. Inoltre, sono presenti dettagli cromati e satinati che arricchiscono l'ambiente.

A scelta è possibile personalizzare gli interni grazie a una vasta gamma di rivestimenti in tessuto, ecopelle o vera pelle.

Ma la vera novità è che con Kia XCeed debutta la nuova strumentazione Supervision, progettata per fornire informazioni nel modo più chiaro possibile. Dispone di un cluster strumenti da 12,3 pollici da cui si può accedere a tutte le informazioni di guida.