KiaEV6, ordini aperti e tre allestimenti

Sono aperti gli ordini per la EV6, la elettrica della nuova era del marchio coreano Kia.Il crossover elettrico si presenta con uno stile originale e caratteristiche tecniche che la rendono interessante nel panorama sempre più ricco dei Battery electric vehicle (Bev). Sono tre gli allestimenti disponibili e si differenziano per la ricchezza dell’equipaggiamento, da sottolineare che comunque già nella versione d’attacco sono inclusi fari full Led, cerchi da 19 pollici, doppio schermo da 12,3 pollici e sistemi di assistenza alla guida. In tutte le versioni la batteria è da 77,4 kWh e viene abbinata a elettromotori dalla potenza di 229 cv con 510 km di autonomia (versione a trazione posteriore), 325 cv nella versione a trazione integrale (un motore elettrico posto su ciascun asse) con 490 km di autonomia e, la versione più sportiva, la Gt, da 585 cv e con un’autonomia di 400 km. Il prezzo di listino parte da 49.500 euro e raggiunge i 69.500 euro per la versione più sportiva e performante. Infine, fatto salvo per la versione Gt, tutta la gamma di EV6 è stata studiata per beneficiare degli incentivi nazionali per l’acquisto di vetture elettriche con o senza rottamazione.

Le consegne sono previste per il prossimo autunno.

(Gi. Pag.)

