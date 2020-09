KiaMobility, il noleggio “elettrico” si fa in concessionario La casa lancia una nuova formula che trasforma il ruolo dei dealer di Danilo Loda

La casa lancia una nuova formula che trasforma il ruolo dei dealer

1' di lettura

Kia lancia un nuovo servizio di noleggio che prende il nome di KiaMobility. Questo è il primo passo dell'azienda coreana verso l'implementazione del cosiddetto “Plan S” che prevede il passaggio da un modello di business basato essenzialmente sulla vendita di auto con motore a combustione a una nuova strategia che prevede una maggiore focalizzazione verso in veicoli elettrici abbinando, al contempo, soluzioni di mobilità personalizzate. Con KiaMobility la casa automobilistica “trasforma” i concessionari in veri e propri centri di noleggio.

La vettura potrà essere prenotata tramite un app (presto disponibile per Android e Ios) e consentirà a chi entra nelle grandi città di avere a disposizione un'auto elettrica per potersi spostare senza limitazione al suo interno. Kia, al momento non ha ancor annunciato i termini e i costi di questi noleggi a breve termine. La città campione dove inizierà il servizio KiaMobility sarà Milano, in particolare l'area a Nord del capoluogo lombardo.

Saranno coinvolti nell'iniziativa i concessionari del Gruppo Clerici Auto che si trovano anche Varese e Como.