Ucraina ultime notizie. Inviato speciale della Cina lunedì a Kiev, poi a Mosca. Domani Zelensky da Mattarella al Quirinale

8:20 Esercito Kiev, a Bakhmut siamo in fase offensiva attiva

“A Bakhmut è in corso un’attiva fase offensiva delle forze ucraine. Il nemico è per lo più sulla difensiva. E in posizione di shock”, ha scritto su Telegram uno degli ufficiali ucraini sul fronte, il maggiore Maksym Zhorin. “I russi devono tenere una difesa pesante e la loro avanzata è per ora fuori discussione. In questo momento si stanno verificando eventi dinamici sul fianco meridionale e su quello settentrionale di Bakhmut, ma non parleremo ancora del risultato”, ha affermato Zhorin. “Per quanto riguarda la “mancanza di munizioni” di Wagner o di altre unità russe... posso assicurarvi che a loro non mancano le armi”, ha aggiunto.