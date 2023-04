Ucraina ultime notizie. Kiev apre a negoziato con Russia su Crimea dopo la controffensiva

7:20 Russia: ambasciatori Occidente lasciano seduta Onu mentre parla inviata Mosca diritti bimbi



I rappresentanti diplomatici di alcuni paesi hanno abbandonato l’aula mentre parlava, in video collegamento, la commissaria russa per i diritti dei bambini Maria Lvova-Belova, incriminata dalla Cpi. Il commissario russo per i diritti dei bambini Maria Lvova-Belova, ricercata per crimini di guerra per aver deportato bambini dall’Ucraina, afferma che i bambini sono stati presi per la loro sicurezza e Mosca si sta coordinando con le organizzazioni internazionali per restituirli alle loro famiglie. Maria Lvova-Belova stava parlando in collegamento video a una riunione informale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che è stata boicottata dagli ambasciatori dei paesi occidentali. Il mese scorso la Corte penale internazionale ha emesso un mandato d’arresto per lei e il presidente russo Vladimir Putin, accusandoli di aver rapito bambini dall’Ucraina. La Russia ha convocato la riunione di mercoledì per contrastare quella che sostiene essere disinformazione sui bambini ucraini.