Aiea:«Preoccupa discrepanza livello acqua di Zaporizhzhia»

11:21 Russia: Prigozhin rifiuta ultimatum Difesa per inquadrare mercenari, Kadyrov ha accettato



Il comandante dei mercenari della Wagner Evgheny Prigozhin rifiuta la richiesta della Difesa russa di inquadrare in gerarchie militari i suoi uomini. E’ questo solo l’ultimo episodio dello scontro in atto, a cielo aperto, fra lui e i vertici della difesa in Russia. Sabato il ministero della Difesa aveva reso noto l’ultimatum rivolto dal ministro Sergei Shoigu “ai distaccamenti di volontari”, che fino a poco tempo fa venivano chiamati “unità volontarie d’assalto”, di firmare contratti con l’apparato militare regolare entro il primo luglio. Oggi il ministero ha reso noto di aver firmato il primo contratto con le unità cecene del Presidente Ramzan Kadyrov. “Pmc Wagner non firmerà alcun contratto con Shoigu. Il ministro della Difesa non è in grado di controllare in modo appropriato le formazioni militari”, ha affermato Prigozhin in un audio messaggio, difendendo la “struttura altamente efficiente” delle forze sotto il suo comando.

Yevgeny Prigozhin . REUTERS/Yulia Morozova/File Photo