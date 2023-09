Kiev, «nella notte abbattuti 25 droni russi su 32». Lula, «nessun arresto per Putin se verrà al G20 di Rio»

10:11 Lula, «questioni geopolitiche non devono dividere il G20»

Le questioni geopolitiche non dovrebbero colpire i lavori del G20. “Non possiamo lasciare che sequestrino l’agenda delle sue discussioni”, ha detto il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, raccogliendo la guida del gruppo per il 2024 dal premier indiano Modi, dopo le tensioni sull’Ucraina. “Non abbiamo interessi a un G20 diviso. Abbiamo bisogno di pace e cooperazione, non di conflitto”. E “saremo in grado di affrontare i problemi se risolviamo le disuguaglianze: di reddito, di accesso all’assistenza sanitaria, all’istruzione, al cibo, al genere, alla razza e persino di rappresentanza, all’origine delle anomalie”.