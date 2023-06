Kiev, nuovo attacco russo su Kryvyi Rih

9:09 Russia-Cina: Putin loda sforzi Xi per partnership strategica

In un telegramma di auguri per i 70 anni del presidente cinese, Xi Jinping, Vladimir Putin ha elogiato il lavoro compiuto dal leader di Pechino per rafforzare la partnership globale e strategica tra Russia e Cina. Lo riporta la Tass, che cita il messaggio, pubblicato online dal Cremlino, nel quale Putin definisce Xi un “caro amico”, augurandogli “buona salute, felicità, benessere e successo nelle tue attività statali”. “E’ difficile non considerare gli sforzi che avete compiuto per molti anni per rafforzare la partnership globale e strategica tra i nostri Paesi - scrive Putin -. La tua visita di Stato in Russia a marzo ha dato un forte impulso allo sviluppo di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa in aree chiave”. Il presidente russo aggiunge di non vedere l’ora “di continuare il nostro dialogo costruttivo e uno stretto lavoro congiunto su questioni di attualità nell’agenda bilaterale, regionale e internazionale a beneficio dei popoli di Russia e Cina”.