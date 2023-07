Kiev: Putin sta creando esercito personale. Bulgaria invia 100 blindati. Grecia, Acropoli chiusa per l’afa

8:06 Kiev: Putin sta trasformando la Guardia nazionale in esercito personale

Il presidente russo Vladimir Putin sta trasformando la Guardia nazionale in un nuovo esercito per uso interno, ma anche questo si ribellerà e punterà le sue armi contro il Cremlino, proprio come ha fatto il fondatore del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin: lo ha detto il consigliere del presidente ucraino Mykhailo Podolyak al canale tv United News, come riporta Ukrinform.

Podolyak si aspetta quindi un altro ammutinamento dopo quello del 24 giugno scorso, che è fallito - secondo l’alto funzionario di Kiev - “perché Prigozhin è piccolo, non voleva prendere il potere, non voleva impadronirsene. È un uomo d’affari... non un politico”. Podolyak ritiene che in Russia non ci sia ancora un gruppo politico che “potrebbe prendere il potere e sostituire Putin”.

Per il momento la Guardia nazionale sta ricevendo sia armi pesanti sia forze per operazioni speciali sotto il comando di Putin. “Vuole creare un secondo esercito che dovrebbe proteggere Putin”.